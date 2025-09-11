Lutte contre la pollution plastique | Appel à projets pour un concours d’innovation

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le ministère tunisien de l’Environnement, avec le soutien du gouvernement chinois, ont lancé un concours d’innovation destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux startups tunisiennes.

L’appel à projets s’adresse aux PME et startups tunisiennes qui ont des idées concrètes pour s’attaquer au problème de la pollution plastique, via les domaines suivants : Réduction et substitution du plastique à usage unique, recyclage et valorisation du plastique, promotion de l’économie circulaire du plastique et développement de technologies et outils de suivi de la pollution plastique.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un appui financier significatif pour concrétiser leurs projets ainsi qu’un accès à un accompagnement technique et à un réseau international.

Les lauréats pourront participer à des rencontres d’échanges, leur offrant une plateforme unique pour partager leurs idées et s’inspirer des meilleures pratiques à travers le monde.

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leurs propositions pour tenter de remporter cette opportunité de financement et d’accompagnement.

Le dossier de candidature est disponible sur le site du ministère de l’Environnement et le site du PNUD et la date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 15 octobre 2025.