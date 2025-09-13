La diaspora tunisienne en France au cœur de projets de développement national

L’Ambassadeur de Tunisie à Paris Dhia Khaled a accueilli un groupe de Tunisiens résidant en France, notamment des experts et des chercheurs dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle, les TIC, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur.

Organisée en collaboration avec l’Association des chercheurs et enseignants tunisiens en France (ACETEF), présidée par Mohamed Gabsi, Professeur des Universités à l’ENS Paris-Saclay, cette réunion a mis en lumière la richesse et la diversité des talents tunisiens à l’étranger et a permis d’échanger sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans le développement de leur pays d’origine.

Les discussions ont principalement porté sur les perspectives de coopération et la mise en œuvre de projets concrets avec les universités et institutions tunisiennes. L’objectif est de créer des synergies et de capitaliser sur l’expérience et l’expertise acquise par ces compétences à l’international, indique l’ambassade dans son communiqué.

La même source a ajouté que les participants ont insisté sur la nécessité de tisser de nouvelles passerelles durables entre les institutions des deux pays en vue de renforcer la mobilité des chercheurs et des étudiants et d’ouvrir la voie à des partenariats.

L’ambassade tunisienne a également indiqué que Mahmoud Zouaoui, Directeur de la Mission universitaire et éducative de Tunisie en France, a également participé à la rencontre. Il a rappelé l’importance que la Tunisie accorde à sa diaspora scientifique, soulignant la volonté du pays de s’appuyer sur ses talents établis à l’étranger pour stimuler l’innovation et la croissance.

Y. N.