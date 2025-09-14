Club Africain vs Club Sfaxien en live streaming : championnat 2025-2026

Le Club Africain accueille le Club Sportif Sfaxien au stade olympique Hammadi Agrebi de Radès ce dimanche 14 septembre 2025 à 16h00, pour un duel intense de la 5e journée de la Ligue Professionnelle 1 tunisienne.

Les Clubistes, revigorés par leur récente victoire 1-0 face au CA Bizertin, misent sur leurs talents en vue comme Firas Chaouat, Bilel Aït Malek, Hamza Khadraoui et Oussama Darragi pour imposer leur rythme dans ce clasico chargé d’histoire. Face à un CSS motivé après son succès 2-0 contre la Jeunesse Sportive Omrane, porté par des joueurs clés tels qu’Ali Maâloul, Aymen Dahmen et Hamza Mathlouthi, ce Classico promet du suspense.

Suivez en direct le match CA CSS :