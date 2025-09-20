Valorisation énergétique des déchets | Projets et coopération entre la Tunisie et le Japon

Une réunion de travail a eu lieu ce matin au siège de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), rassemblant des représentants de la Tunisie et du Japon pour discuter de la coopération en matière de valorisation énergétique des déchets.

L’Ambassadeur du Japon, M. Osuga, a participé à cet événement clé, qui a mis en lumière des projets novateurs visant à transformer les déchets organiques en électricité.

Au cœur des discussions se trouvaient des projets de production d’électricité à partir de biogaz, une source d’énergie renouvelable issue des déchets. Ces initiatives de coopération entre la Tunisie et le Japon, soutenues par des agences des Nations Unies, ciblent notamment les régions de Sousse et de Djerba.

La réunion a rassemblé Nafâa Baccari, DG de l’ANME, Badreddine Lasmar, DG ce l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGed), Céline Moyroud, Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et Rinko Jogo, Représentante résidente adjointe de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Les participants ont salué la mise en place, fin août, d’un nouveau cadre tarifaire préférentiel pour l’achat de l’électricité dérivée du biogaz. Cette décision pourrait inciter de nombreux investissements privés à s’engager dans ce secteur. Cette initiative est considérée comme une étape majeure, car elle présente de multiples bénéfices : elle permet de réduire les déchets, de protéger l’environnement, de produire de l’énergie renouvelable et de créer des emplois.

Avant de rejoindre la réunion, l’Ambassadeur Osuga a fait une halte au Jardin japonais de Montplaisir, situé à proximité de l’ANME. Il a tenu à saluer M. Beppu, un expert en jardinage japonais qui travaille comme volontaire de la JICA auprès de la municipalité de Tunis. L’ambassadeur a exprimé sa gratitude pour l’entretien impeccable du jardin, soulignant l’importance des efforts individuels dans le renforcement des liens culturels et de la coopération entre les deux pays.

Y. N.