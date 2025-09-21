Espérance Tunis vs AS FAN en live streaming : CAF 2025-26

L’Espérance Sportive de Tunis dispute un match crucial à l’extérieur contre l’AS FAN du Niger, dans le cadre du premier tour préliminaire aller de la Ligue des Champions CAF 2025-2026. Programmé ce 21 septembre 2025 à 15h30 (heure Tunis) au Stade Général Seyni Kountché de Niamey, ce duel oppose les champions tunisiens, emmenés par des joueurs tendances comme Youcef Belaïli, Houssem Tka, Amine Ben Hamida et Abdramane Konaté, à une équipe nigérienne déterminée à créer la surprise. Avec un enjeu majeur pour qualifier l’Espérance en phase de groupes.

Suivez en direct le match ligue des champions africaine Espérance Tunis AS FAN