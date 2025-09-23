Libération refusée pour l’homme d’affaires Fathi Dammak

La justice a rejeté, ce mardi 23 septembre 2025, la demande de libération de l’homme d’affaires Fathi Dammak, dans le cadre d’une affaire liée à la planification d’une série d’assassinats visant des personnalités publiques.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis, qui a refusé la libération de Fathi Damak a également décidé de reporter le procès au 18 novembre prochain.

Notons qu’outre l’homme d’affaires, cette décision concerne également 11 autres accusés, notamment des sécuritaires, dont 4 en fuite et 6 autres qui comparaissent en état de liberté.

Y. N.