Tunisie | Hausse record des prix de la viande rouge  

Les prix de la viande rouge continuent à enregistrer une hausse record en Tunisie, ce qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat du consommateur, et ce, malgré la baisse des coûts de production.

C’est ce qu’indique l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) dans un communiqué publié lundi 22 septembre 2025, tout en pointant du doigt, également, la hausse constante des prix des services Internet, contre une dégradation tout aussi constante de leur qualité.

Pour rappel, l’Otic vient de lancer, il y a quelques jours, une campagne nationale de lutte contre la hausse des prix, en ciblant en priorité le secteur des viandes rouges, pour englober progressivement tous les produits et services ayant connu une envolée excessive des prix.