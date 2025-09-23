Vers un partenariat entre Caritas Siciliana et Caritas Tunisie

Les évêques des diocèses de Sicile se sont récemment rendus en Tunisie , où ils ont été accueillis par l’Archevêque de Tunis, Mgr Nicolas Lhernould. L’objectif de la visite : initier une collaboration entre Caritas Siciliana, mandatée par Caritas Italiana, et Caritas Tunisie. Et exploiter les opportunités de solidarité pour renforcer les communautés locales.

Le diocèse d’Agrigente l’a annoncé sur son site eb, précisant que «ces rencontres, menées dans un esprit de synodalité et de fraternité ecclésiale, visaient à transformer les relations humaines en opportunités de solidarité, à renforcer les communautés locales et à promouvoir de nouvelles formes d’interaction entre les organisations Caritas du monde entier. Dans ce contexte, les évêques siciliens, par l’intermédiaire des Caritas régionales, ont entamé l’élaboration d’un projet de collaboration commune et fructueuse avec Caritas Tunisie.»

L’Eglise tunisienne, engagée dans l’éducation et la formation, la santé et la promotion de la culture, a salué l’initiative également parce qu’elle s’appuie sur l’expérience du jumelage entre les diocèses de Mazara del Vallo et de Tunis, qui fonctionne depuis des décennies, rappelle le diocèse d’Agrigente.

«La première étape sera la compréhension mutuelle. À partir de ce lien, nous souhaitons développer des initiatives en faveur des jeunes – notamment en matière de formation, d’éducation et d’insertion professionnelle – et des familles, sans négliger de nouvelles formes de collaboration entre les deux contextes ecclésiaux et sociaux», a déclaré Mgr Antonino Raspanti, président du CESI et évêque d’Acireale. (Vidéo).

Le projet pourrait également impliquer les institutions civiles, notamment la Région sicilienne : un dialogue a été engagé avec la présidence, dirigée par Renato Schifani, afin de définir plusieurs initiatives de collaboration au bénéfice de la Méditerranée et de la Tunisie.

La visite a été enrichie par des moments de prière et des rencontres institutionnelles avec Sœur Speciosa Mukagatare, directrice de Caritas Tunisie, Mgr Lhernould et les ambassadeurs d’Italie et des États-Unis.

La participation à la fête de saint Cyprien, patron de l’Église de Carthage et d’Afrique du Nord, et à la concélébration eucharistique à La Goulette, dans la paroisse de La Petite Sicile, où l’on vénère la Vierge de Trapani, a été particulièrement significative.

Une dévotion qui lie la Sicile et la Tunisie depuis plus d’un siècle et qui sert encore aujourd’hui de pont de paix et de dialogue interreligieux, indique le site.

D’après Ansamed.