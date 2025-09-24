Notre Grand Bleu | Sauvetage d’une tortue caouanne blessée et amputée

L’association Notre Grand Bleu a annoncé avoir accueilli, lundi dernier, une tortue marine (Caretta caretta) blessée et amputée.

Cette tortue a été sauvée grâce à l’équipe marine de la ferme d’aquaculture Prima Fish, indique l’association en remerciant les membres de ladite équipe « pour leur grande sensibilité à la protection des tortues marines ».

« Un remerciement spécial à notre chère Rabeb, ingénieure halieutique au sein de Prima Fish, qui avait effectué un stage chez Notre Grand Bleu il y a plus de 10 ans», ajoute la même source en affirmant que l’occasion a été saisie pour un rappel sur la formation sur le suivi des herbiers de posidonie aux îles Kuriat, organisée par le SPA/RAC en 2015.

« Un bel exemple de continuité et d’engagement pour la protection de la biodiversité marine », a encore ajouté Notre Grand Bleu