Tunis accueille la 9e Ecole d’été sur les migrations

La neuvième édition de l’Ecole d’été sur les migrations se tiendra à Tunis du 29 septembre au 3 octobre 2025, sur le thème «Migration et coopération internationale : enjeux, défis et nouveaux paradigmes», annonce l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué de presse, en invitant toutes les personnes intéressées par les questions migratoires, notamment les étudiants, les fonctionnaires, les journalistes et les membres de la société civile, à s’y inscrire.

Ce programme de formation, organisé en collaboration avec l’Institut tunisien du travail et des études sociales (Intes), vise à mettre en lumière le rôle de la coopération internationale dans la gouvernance des migrations et à promouvoir un dialogue multidisciplinaire.

Cette édition sera animée par des spécialistes, des chercheurs et des représentants d’institutions nationales et internationales.