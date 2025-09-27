Un réseau international démantelé | Arme à feu, or, argent et cannabis saisis

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce samedi 27 septembre 2025, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue et l’arrestation de 10 de ses membres qui ont été placés en détention.

L’enquête a été menée par différentes brigades qui ont réussi, à l’issue d’un travail de renseignement minutieux, à démanteler le réseau et à saisir une quantité considérable de drogue et de moyens logistiques, indique le département de l’Intérieur, citant notamment 2942 plaquettes cannabis, une arme à feu, un brouilleur, une somme d’argent d’un montant de 70.000 dinars, 3 motos, 2 zodiacs et 4 bateaux de pêche (utilisés pour le transport maritime)

L’opération s’est également soldée par l’arrestation de 10 éléments criminels actifs au sein de cette organisation internationale qui ont été placés en détention par le ministère public de Sousse 1, qui a chargé la Brigade Centrale de Lutte contre les Stupéfiants de la garde nationale de poursuivre l’enquête.

Y. N.

Ph. d’archives