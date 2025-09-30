La Poste tunisienne célèbre la Journée internationale des personnes âgées

La Poste tunisienne a annoncé, mardi 30 septembre 2025, l’émission d’un timbre-poste spécial à l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté nationale constante de souligner l’importance et la place des personnes âgées — nos mères et pères — au sein de la société, lit-on dans un communiqué de La Poste.

L’émission de ce timbre est par ailleurs une valorisation er une reconnaissance de la contribution et du rôle de nos aînés, ajoute la même source en affirmant que le timbre-poste, accompagné d’autres produits philatéliques réalisés pour l’occasion, sera mis en vente à partir du mercredi 1er octobre 2025.

Y. N.