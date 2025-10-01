Barça vs PSG en live streaming : Ligue des Champions 2025-26

Ce mercredi 1er octobre 2025, l’Estadi Olímpic Lluís Companys s’embrase pour ce choc absolu en Ligue des Champions FC Barcelone PSG, où les Parisiens champions d’Europe de Luis Enrique, leaders incontestés du groupe, affrontent un Barça en pleine renaissance sous Hansi Flick, invaincu à domicile contre les Français en phases de groupes historiques.



Affaibli par les forfaits majeurs d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos – tous récompensés au Ballon d’Or hier soir –, le PSG de Bradley Barcola en pointe explosive, Warren Zaïre-Emery et Vitinha au milieu créatif avec João Neves, et Achraf Hakimi en latéral offensif, s’appuie sur les jeunes pépites Louis Mayulu et Senny Mbaye pour contrer un Barcelona revigoré.

Du côté catalan, Lamine Yamal le phénomène en pleine bourre illumine un 4-3-3 audacieux avec Pedri et Frenkie de Jong en maîtres du tempo, Dani Olmo en chef d’orchestre, Marcus Rashford et Ferran Torres sur les ailes, et un Wojciech Szczęsny infranchissable dans les cages – sans le buteur Robert Lewandowski ce soir, ménagé pour la Liga. Pronostics Barça PSG en feu, score en direct, compos officielles et temps forts : ce sommet Ligue des Champions 2025-2026 pourrait bien redessiner la course à la qualification, avec les Blaugranas rêvant d’un exploit pour relancer leur saison européenne face à un PSG ultra-favori. Suivez le live complet du FC Barcelona vs PSG, analyses tactiques et buts en streaming !

Suivez en direct le match Barça PSG: