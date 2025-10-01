L’OIM facilite le retour de 105 migrants gambiens à partir de Tunis

Dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration, «105 citoyens gambiens sont rentrés dans leur pays d’origine à bord d’un vol charter affrété par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, le 18e depuis début 2025. »

C’est ce qu’a annoncé par l’OIM en Tunisie, ajoutant que la semaine dernière, 148 citoyens guinéens avaient déjà pu rentrer chez eux à bord du 17e vol charter.

Au 30 juillet dernier, plus de 5300 migrants illégaux en Tunisie ont pu bénéficier de ce programme.

À leur retour en Gambie, les participants au programme continueront de bénéficier du soutien de l’OIM pour assurer leur réintégration socio-économique dans des conditions dignes et durables, indique le communiqué.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM, soutenu par l’Union européenne et la Suède et mis en œuvre en collaboration avec les autorités compétentes de Tunisie et de Gambie.

I. B.