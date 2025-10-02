SOCIETETunisie

Tunisie-Suisse | Pour l’accélération de la digitalisation de la douane tunisienne

Une cérémonie de lancement a marqué le début du projet d’assistance technique visant à digitaliser et à moderniser la douane tunisienne, annonce l’ambassade suisse à Tunis.

Mohamed Hedi Safer, Directeur général de la douane tunisienne, et Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie ont pris part à cette cérémonie qui marque une nouvelle étape dans la modernisation de ses services publics.

Ce projet s’inscrit dans la deuxième phase du Programme Mondial de Facilitation des Échanges (GTFP-II), une initiative pilotée par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et financée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) suisse.
Vers un système douanier moderne et interopérable, ajoute la même source.

L’objectif est clair : faire évoluer le système douanier vers un modèle moderne, digitalisé et interopérable, respectueux des standards internationaux, indique encore l’ambassade.

