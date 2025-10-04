Au Palais Kheireddine | ‘‘Terre spirituelle’’ de Sami Ben Ameur  

Le peintre et historien de l’art Sami Ben Ameur présente son exposition intitulée ‘‘Terre spirituelle – Esthétique de la Mémoire et de la résistance’’, du 3 au 31 octobre 2025 au Palais Kheireddine, le Musée national d’art moderne et contemporain, dans la médina de Tunis, un projet artistique singulier autour de l’univers, la résistance et la résilience par l’art.

«’’Terre spirituelle’’ n’est pas seulement une exposition mais un voyage vers la mémoire et les racines. Couleurs et signes s’entrelacent aux blessures du présent, transformant la toile en témoignage et en espérance. Entre terre et esprit naît la question de l’homme, et s’ouvre un nouvel horizon de sens», explique le plasticien dans le catalogue de l’exposition.

Le plasticien présente une sélection de 35 œuvres récentes qui «s’élèvent telles des terres vierges, construites par strates colorées, effacements et superpositions, entre transparence et mystère».

«Ce projet est la synthèse d’un parcours artistique et intellectuel au cours duquel pendant plus de deux décennies, je me suis consacré à la thématique de la ‘‘terre’’ en tant que symbole existentiel. Aujourd’hui, elle s’ouvre à des dimensions plus transparentes et à une profondeur plus spirituelle», explique encore le peintre.

Connu pour sa peinture matiériste mêlant signes anciens, gestualité expressive et sensibilité tactile profonde, Ben Ameur développe dans cette nouvelle exposition une nouvelle série où la terre — dans sa dimension intime, originelle et spirituelle — devient un territoire d’amour, de silence et de résistance. Entre abstraction et suggestion, ses toiles, souvent de grands formats ronds ou carrés, convoquent des univers symboliques où se croisent la ponctuation des civilisations, l’éclat du noir et blanc, et une quête d’harmonie universelle.

I. B. (avec Tap.