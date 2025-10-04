Netanyahu reconnaît des attaques de drones contre des bateaux au large de la Tunisie

Benjamin Netanyahu a directement approuvé, au début du mois dernier, des opérations militaires contre deux navires faisant partie d’une flottille à destination de Gaza transportant de l’aide et des sympathisants pro-palestiniens, qui étaient amarrés au large de la Tunisie, a indiqué CBS News. (Photo : Capture d’écran d’une vidéo distribuée montrant un incendie qui a frappé l’Alma, un navire de la flottille Global Sumud, dans les eaux au large des côtes tunisiennes, le 9 septembre 2025.)

«Deux responsables du renseignement américain informés du dossier ont déclaré à CBS News que les forces israéliennes avaient lancé des drones depuis un sous-marin et largué des engins incendiaires sur les bateaux amarrés au large du port tunisien de Sidi Bou Saïd, les 8 et 9 septembre, provoquant un incendie. Ces responsables ont requis l’anonymat, n’étant pas autorisés à s’exprimer publiquement sur des questions de sécurité nationale», a indiqué le média américain. Qui a ajouté : «En vertu du droit international humanitaire et du droit des conflits armés, l’utilisation d’armes incendiaires contre une population civile ou des biens civils est interdite en toutes circonstances.»

CBS News rappelle les circonstances de l’attaque israélienne contre la flottille amarrée au port de Sidi Bou Saïd en ces termes : «Le 8 septembre, un engin incendiaire a été largué sur le Family, un navire battant pavillon portugais. La Flottille mondiale Sumud a déclaré à CBS News que la nuit précédant l’attaque, la députée portugaise Mariana Mortágua était à bord. Les militants pensent que les auteurs ont délibérément attendu l’absence de ‘‘responsables élus ou de personnalités importantes’’, a déclaré le groupe dans un communiqué transmis à CBS News vendredi. Le 9 septembre, l’Alma, un navire battant pavillon britannique, a été attaqué de manière similaire au Family. Dans les deux cas, le groupe a déclaré le mois dernier que les bateaux avaient été endommagés par l’incendie, mais que l’équipage avait pu éteindre les flammes rapidement.»

«La confirmation de l’implication israélienne ne nous surprendrait pas ; elle révélerait simplement un schéma d’arrogance et d’impunité si grotesque qu’il ne peut échapper à un règlement de comptes», a déclaré la flottille mondiale Sumud dans son communiqué de vendredi.

Le communiqué ajoutait : «Que ces attaques aient eu pour but de nous tuer, de nous effrayer ou de neutraliser nos bateaux, elles ont mis en danger de manière irresponsable des civils et des bénévoles humanitaires. Le monde doit en prendre acte : toute tentative de museler, d’intimider ou d’entraver notre engagement envers la cause et le peuple palestiniens est vouée à l’échec. Nous appelons à des enquêtes urgentes et indépendantes sur ces attaques et à la pleine responsabilité des responsables.»

En septembre, les autorités tunisiennes ont contesté l’hypothèse selon laquelle des drones larguaient des engins incendiaires à l’origine de l’incendie, affirmant qu’une première inspection indiquait que l’explosion provenait de l’intérieur du bateau. Pourtant, des images diffusées par la flottille mondiale Sumud semblent montrer une boule de feu s’abattre sur le bateau, déclenchant l’incendie à bord, plutôt que l’incendie provenir de l’intérieur du navire.

Quoi qu’il en soit, officiellement, du côté de la Tunisie, l’affaire semble avoir déjà été classée. Circulez, il n’y a rien à voir !

