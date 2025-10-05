La résilience du secteur touristique tunisien

Le secteur touristique tunisien connaît une croissance soutenue, avec des revenus dépassant les six milliards de dinars à fin septembre 2025. Cette performance est portée par la hausse des arrivées internationales en provenance des marchés européens et maghrébins, la hausse des dépenses hôtelières et touristiques, et l’amélioration de l’expérience globale des visiteurs.

Latif Belhedi

Selon les derniers chiffres de la Banque centrale de Tunisie, les recettes touristiques ont atteint 6 264 millions de dinars au 30 septembre 2025, contre 5 789 millions de dinars à la même période l’an dernier. Cette tendance à la hausse constante témoigne de la résilience du secteur et de sa capacité à prospérer malgré les difficultés économiques plus larges.

Une croissance annuelle moyenne de 8,2 %

En dollars américains, le secteur a généré environ 2,07 milliards de dollars, sur la base d’un taux de change interbancaire mensuel moyen de 1 dollar pour 3,019 dinars sur la période de neuf mois. Cela se traduit par un taux de croissance annuel d’environ 8,2 %, ce qui témoigne de la capacité du secteur à maintenir sa dynamique malgré les contraintes financières et budgétaires nationales.

La croissance des recettes touristiques a été alimentée par une hausse des arrivées internationales, notamment en provenance des marchés traditionnels européens et maghrébins. Les visiteurs sont de plus en plus attirés par la diversité de l’offre touristique, allant de ses sites historiques et expériences culturelles à ses stations balnéaires et ses installations de loisirs. Le secteur a également bénéficié d’une meilleure valorisation des services hôteliers et touristiques, contribuant à une hausse de la dépense moyenne par visiteur.

Promotion des expériences haut de gamme

Les analystes attribuent la bonne performance du secteur non seulement à l’augmentation du nombre de touristes, mais aussi à l’amélioration stratégique de la qualité des services et des standards d’accueil. Les hôtels et complexes touristiques ont investi activement dans la modernisation de leurs installations, lancé des offres de services innovantes et promu des expériences haut de gamme afin de répondre aux attentes changeantes des voyageurs. Ces mesures ont contribué à positionner la Tunisie comme une destination compétitive dans le paysage touristique méditerranéen.

De plus, les campagnes marketing et les efforts promotionnels ciblant les principaux marchés émetteurs ont joué un rôle essentiel pour attirer les visiteurs. La mise en valeur du patrimoine culturel unique, des paysages naturels et des offres de loisirs de la Tunisie a renforcé l’attrait du pays et encouragé les séjours plus longs et les dépenses plus importantes. L’expansion des liaisons aériennes directes et l’amélioration de l’accessibilité depuis les hubs européens ont également contribué à la croissance du secteur.

Cette croissance a un impact économique plus large, car elle génère des recettes en devises et soutient l’emploi dans de nombreux secteurs connexes, notamment les transports, le commerce de détail et le divertissement. L’afflux de revenus du tourisme renforce la balance des paiements et donne un coup de fouet essentiel à l’économie nationale, en particulier dans un contexte où d’autres secteurs sont confrontés à une croissance plus lente ou à des difficultés structurelles.

Enrichir l’expérience touristique globale

À l’avenir, les projections du secteur suggèrent que la Tunisie est en bonne voie pour atteindre, voire dépasser, ses objectifs de recettes touristiques pour l’ensemble de l’exercice 2025. Les pics saisonniers, notamment pendant les mois d’été, et un flux constant de visiteurs en provenance des pays européens devraient encore renforcer les recettes.

L’expansion continue du secteur devrait renforcer la confiance des investisseurs, encourager de nouveaux investissements dans les infrastructures et créer de nouvelles opportunités pour les petites et moyennes entreprises du secteur touristique.

Cette résilience du secteur souligne l’importance d’un soutien politique soutenu et d’une planification stratégique. La poursuite des efforts visant à améliorer la qualité des services, à diversifier l’offre touristique et à renforcer le marketing international sera essentielle pour maintenir la dynamique de croissance. De plus, l’amélioration de la numérisation des réservations, des paiements et des services aux visiteurs peut optimiser davantage les opérations et enrichir l’expérience touristique globale.