Affaire Ahmed Souab | La date de l’audience fixée

Le comité de défense de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab a annoncé, ce lundi 13 octobre 2025, qu’une date d’audience a enfin été fixée.

La date de l’audience a été fixée après 176 jours de détention, lit-on dans un communiqué de la défense, en précisant que celle-ci a été fixée au 31 octobre 2025.

Rappelons qu’Ahmed Souab avait été placé en garde à vue, en avril dernier, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des « faits à caractère terroriste » et ce après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où l’on voit le concerné devant la Maison de l’avocat, lancer « Les juges ont le couteau sous la gorge », en faisant un geste sur son cou.

Une métaphore qui a été interprétée comme une menace, or Ahmed Souab affirme qu’il voulait dire que les juges étaient sous pression… Cela lui a valu un mandat de dépôt et l’audience a finalement été fixée au 31 octobre.

