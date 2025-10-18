Sécurité routière et perturbations météorologiques | L’ONSR appelle à la prudence

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a appelé les usagers de la route à la prudence maximale en raison des perturbations météorologiques attendues dimanche dans différentes régions.

De fortes pluies ont en effet été annoncées par l’Institut national de la météorologie, pouvant provoquer des difficultés de circulation sur les routes de différentes régions du sud et du centre ainsi qu’au nord-ouest du pays, où des chutes de grêle sont également prévues.

L’ONSR a appelé les usager de la route à réduire leur vitesse, à augmenter les distances de sécurité, à vérifier l’état de leurs véhicules et à impérativement éviter toute tentative de franchir oueds et/ou routes inondées.

La même source a aussi appelé les piétons à rester vigilants et à s’éloigner des bords de route.

