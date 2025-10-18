Tunisie | Peine capitale pour deux terroristes de l’attaque de Boulâaba

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près la Cour d’appel de Tunis a prononcé son verdict dans l’affaire de l’attaque terroriste de Boulâaba (Kasserine) de 2018.

Six accusés ont été condamnés dans cette affaire, et à leur tête deux éléments membres d’un groupe terroriste retranché à Jebel Chaâmbi et Jebel Samama, à savoir Abdelwahed Arqoubi et Yassine Gannouni.

Ces derniers ont été condamnés à la peine capitale, assortie d’une peine de 68 ans de prison chacun, alors que quatre autres suspects ont écopé de peines allant de deux à quatre ans de prison, assorties d’une surveillance administrative, et ce pour leur lien avec le groupe terroriste derrière cette attaque qui a coûté la vie à plusieurs agents de la garde nationale.

Y. N.