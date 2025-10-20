Transtu | Enquête sur l’accident de métro à Tunis

La Société des transports de Tunis (Transtu) a annoncé ce lundi 20 octobre 2025 qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les responsabilités dans l’accident impliquant deux rames de métro, survenu ce midi au niveau de la zone de Meftah Saadallah.

Selon le communiqué de la Transtu, l’accident a fait plusieurs blessés parmi les voyageurs et un agent en service, mais sans gravité, souligne la même source en évoquant principalement des cas de panique.

Les blessés ont été transportés aux hôpitaux les plus proches, où ils ont reçu les soins nécessaires ainsi qu’une prise en charge psychologique, lit-on encore dans le communiqué.

La Transtu rappelle aussi avoir mobilisé des bus pour assurer le transport des usagers en attendant le rétablissement de la circulation normale sur les deux lignes concernées (la 3 et la 5), qui a finalement repris cet après-midi.

Une délégation du Ministère du Transport, incluant le Bureau des enquêtes et des accidents, s’est déplacée sur les lieux de la collision. Une commission d’enquête spécialisée, relevant de la Transtu, a également été mise en place pour enquêter sur les causes exactes de l’accident, en déterminer les circonstances et établir les responsabilités.

Y. N.