Corruption | Verdicts dans l’affaire du Syndicat sécuritaire (SNFSI)

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict dans l’affaire des syndicalistes sécuritaires.

Ces derniers, membres de l’ancien bureau exécutif du Syndicat national des forces de sécurité intérieure (SNFSI), ont été condamnés à des peines allant de trois à six ans de prison ferme.

Rappelons qu’en juillet dernier, la justice avait rejeté leurs demandes de libération, sachant que ces derniers sont poursuivis pour faux et usage de faux, enrichissement illicite, blanchiment d’argent… entre autres accusations.

