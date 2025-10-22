Pluies annoncées pour cette nuit | Les zones concernées

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mercredi 22 octobre 2025, des pluies pour cette nuit, attendues dans différentes régions du pays.

Dans son bulletin météo, l’INM précise que des pluies parfois orageuses, sont prévues, sur les régions côtières du nord, pouvant être localement abondantes sur l’extrême nord.

Ailleurs, le temps sera marqué par quelques passages nuageux et des vents souffleront fort, en particulier, près des côtes nord, ajoute la même source.

Quant aux températures nocturnes, elles varieront entre 19 et 23°C et avoisineront les 15°C sur les hauteurs de l’ouest du pays.

Y. N.