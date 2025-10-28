Compagnie des vives voix | La poésie palestinienne à l’honneur à l’IFT

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) vibrera, vendredi, au rythme des vers des poètes et poétesses de Palestine avec une séance de lecture qui sera assuée par les membres de La Compagnie des Vives Voix.

« Nous aimons la poésie : la Palestine et ses poètes » , C’est sous ce titre que la Compagnie des Vives Voix donnera une lecture exceptionnelle, offrant un voyage sensible au cœur de la culture palestinienne à travers leurs écrits.

Les sept membres de la Compagnie des Vives Voix prêteront leurs timbres et leur passion aux mots des poètes : Haithem Haouel, Martine Gafsi, Maryvonne Radix, Michelle Bouffetier, Moncef Ghachem, Raouf Medelgi et Skander ben Abdallah

Cet évènement sera organisé vendredi 31 octobre à 17h à la médiathèque de l’IFT à Tunis et l’entrée libre dans la limite des places disponibles.

Y. N.