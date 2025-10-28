Jebel Jeloud | Le serial voleur de l’autoroute arrêté

Auteur d’une série de vols ayant visé des automobilistes sur l’autoroute de la banlieue Sud de Tunis, un récidiviste a été arrêté, ce mardi 28 octobre 2025.

Ce dernier a été localisé et arrêté à Jebel Jeloud indique une source sécuritaire, citée par Mosaïque FM, en rappelant que le suspect avait été filmé par un témoin qui a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, ce qui a permis son identification.

Six victimes l’ont formellement reconnu et le procureur a ordonné sa détention, en attendant la suite de l’enquête, ajoute la même source.

