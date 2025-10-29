Eau, source de vie et de maladies graves !

Le but de cet article est d’expliquer que l’eau que nous consommons au quotidien contient des particules chimiques que les stations d’épuration publiques ne peuvent en aucun cas éliminer au cours du processus de traitement. L’eau qui coule du robinet claire et limpide contient hélas des particules chimiques non visibles à l’œil nu que seul un laboratoire peut détecter. Le but est aussi d’expliquer les moyens disponibles pour garantir le meilleur traitement possible de l’eau potable pour préserver la santé des consommateurs. (Ph. Station de traitement de l’eau de la Sonede).

Habib Glenza

Déjà, au milieu du 19e siècle, Louis Pasteur disait qu’«en buvant de l’eau, nous buvons 80% de nos maladies». A cette époque, l’eau contenait des microbes et des bactéries. Aujourd’hui, elle est contaminée par des particules chimiques nocives sur notre santé (nitrates, pesticides, herbicides, médicaments, détergents, solvants, colorants, etc.). Tous ces ingrédientsdissous dans l’eau contiennent des métaux lourds cancérigènes tels que le cadmium, l’arsenic, le plomb, le zinc, l’aluminium qui peuvent à la longue provoquer de graves maladies incurables voire le cancer.

La qualité de l’eau diffère d’un pays à un autre selon sa vocation industrielle ou agricole ou les deux à la fois.

Le corps humain est constitué à 70 % d’eau dont l’importance est vitale pour la dissolution des aliments et leur acheminement vers les cellules; l’absorption des aliments par les intestins et nutrition des cellules; l’élimination des produits métaboliques nocifs; la participation aux réactions biochimiques; la régulation de la température; l’humidification des muqueuses, des articulations, du globe oculaire.

Pour garder son équilibre en eau, l’être humain a besoin de boire 1 à 2,5 litres d’eau par jour en raison de la perte d’eau due à son activité physique (transpiration), d’où l’importance de boire une eau saine

D’où nous vient l’eau que nous consommons ?

Captée dans les nappes souterraines et les rivières, maintenue dans de grandes réserves d’eau ou des barrages, l’eau naturelle n’est cependant pas potable. Elle doit subir différents traitements durant son long chemin avant d’être consommée.

L’eau est un produit vivant d’une puissance fantastique. Son goût et son aspect varient en fonction des minéraux et des éléments biologiques et microbiologiques (terre, algues, feuilles, etc.) rencontrés lors de son trajet dans le milieu naturel.

Altération de la qualité de l’eau

L’odeur de l’eau et sa saveur peuvent également être altérées par les processus de traitement et de distribution. Mais c’est surtout sa composition qui peut provoquer des réactions de notre organisme (allergies, altérations de la peau et des cheveux, etc.) et rendre inopérants nos appareils ménagers (machines à laver, lave-vaisselle, fers-à-repasser et autres).

Les avancées techniques permettent aujourd’hui de repérer des polluants émergents et micropolluants qui n’étaient autrefois pas décelables. Il s’agit, pour la plupart, de résidus de médicament issus des rejets humains et animaux ou de déchets d’hydrocarbures et de plastiques.

Plus de 3 000 polluants sont aujourd’hui répertoriés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Rechercher tous les polluants est pratiquement impossible ! Plus de 900 molécules de pesticides et d’herbicides sont homologuées et 90 % des rivières contaminées par les pesticides et les herbicides dus à la pratique de l’agriculture intensive depuis les années 1960. L’eau de pluie devient acide en contact du gaz carbonique présent dans l’air, 50 % des rivières, lacs, barrages et nappes d’eau souterraines sont également pollués. Et pour ne rien arranger, 20% des espèces de poissons d’eau douce menacées de disparition

Traitement de l’eau potable

Avant de parvenir à nos robinets, l’eau, provenant de plusieurs sources superficielles (barrages, lacs, fleuves) est traitée dans des usines publiques de traitement de l’eau. Le traitement de l’eau passe par 4 étapes successives : la sédimentation, la coagulation, la filtration mécanique, et la désinfection.

La coagulation se fait à l’aide du sulfate de fer et d’aluminium, tandis que pour la désinfection, on emploie le chlore. Par conséquent, l’eau potable contient du chlore et de l’aluminium nocifs, qui provoquent différentes maladies telles que la maladie d’Alzheimer, le cancer du foie, des intestins et de la prostate.

Les filtres mécaniquesmontés sur un réseau hydrique ne servent qu’à retenir les corps solides en suspension dans l’eau tels que les particules de sable, boue et autres matières. Les microbes, bactéries, virus et tous les métaux lourds dissous dans l’eau passent à travers un filtre mécanique.

Les adoucisseurs d’eau ne retiennent pas les microbes, les virus, les bactéries et les métaux lourds. Seul l’emploi de filtre à osmose inverse ou d’un système de filtration incluant une lampe à rayon UV (ultra-violet) peut y aider.

Les systèmes de traitement

Le principe du système de filtration à osmose inverse RO consiste à ne faire passer, par les pores du filtre, que les molécules d’eau pure (H2O) qui sont infiniment minuscules par rapport à tous les corps dissous dans l’eau. Ce système coûteux, nécessite un entretien systématique et le remplacement du filtre à osmose inverse tous les six mois en plus du remplacement des filtres mécaniques. Les pertes d’eau dues à ce type de filtration ne sont pas négligeables.

Il s’agit d’un système de filtration d’eau innovant, qui garantit une eau propre, cristalline, saine et délicieuse.

Quatre niveaux de filtration éliminent les contaminants, améliorent la qualité et assurent la sécurité de votre famille.

Le principe de la filtration de l’eau incluant une lampe UVconsiste à tuer tous les microbes, les bactéries et les virus dissous dans l’eau. Les deux modèles de filtration de l’eau possèdent chacun un filtre à charbon actif pour la neutralisation du chlore et l’amélioration du goût de l’eau. La filtration de l’eau à l’aide d’une lampe UV est le meilleur moyen pour les hôtels, les maisons d’hôtes, les restaurants, les pâtisseries et les fabriques de glaces

Ces deux moyens de traitement de l’eau potable sont disponibles sur le marché.