Affaire Souab | Le SAF dénonce une « grave atteinte aux droits de la défense »

Le Syndicat des Avocats de France (SAF) dénonce une « grave atteinte aux droits de la défense » et un procès « manifestement inéquitable » à Tunis.

La justice tunisienne a condamné l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab à cinq ans de prison ferme, au terme d’une audience qualifiée d’« expéditive » par le SAF Paris, présent sur place pour soutenir le confrère par le biais de Juan Prosper.

Tout en affirmant que le procès, tenu devant le tribunal de première instance de Tunis, « n’a duré qu’à peine sept minutes, sans que les garanties d’un procès équitable ne soient respectées », le SAF estime que le déroulement de l’audience soulève de « vives inquiétudes quant au respect des droits de la défense ».

L’avocat Ahmed Souab n’a pas assisté à son procès car le tribunal a tenté d’imposer une visioconférence, solution refusée par la défense qui a choisi de ne pas plaider, une décision qui n’a pas empêché le tribunal de rendre son verdict : « cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une vaste répression visant la profession d’avocat en Tunisie », ajoute la même source.

Le syndicat rappelle par ailleurs que cette affaire fait écho à d’autres poursuites visant des figures majeures de la profession en Tunisie, citant notamment les cas de Sonia Dahmani, Me Ayachi Hammami et l’ancien bâtonnier Abderrazak Kilani.

Exprimant ainsi son soutien total à l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, le SAF Paris dénonce la condamnation à cinq ans de prison ferme dont il a fait l’objet : « Pour avoir exercé son métier. Ni plus ni moins ».

Y. N.