Agression d’un chauffeur de la SNTRI | Solidarité et appel à des mesures urgentes

Le Syndicat du personnel administratif de la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a fermement dénoncé l’agression du chauffeur de bus Imed Ben Karain en plein exercice de ses fonctions, alors qu’il assurait la liaison Ben Guerdane-Tunis.

Ce nouvel incident qui a secoué le secteur du transport interurbain a soulevé une vague d’indignation et le Syndicat a pointé du doigt une hausse des cas d’agressions ciblant les chauffeurs et agents de transport, en affirmant que ce phénomène ne fait que s’aggraver et que les agents sont quotidiennement confrontés à des risques accrus, assurant la continuité du service public dans des conditions souvent précaires.

Selon la même source, Imed Ben Karain a été insulté et violenté par un individu qui lui avait ordonné de s’arrêter en pleine route, soulignant que cette agression a mis en danger tous les passagers car le bus était en train de rouler au niveau de l’autoroute au moment des faits.

Le Syndicat a appelé les autorités et à leur tête le ministère du Transport à des mesures concrètes et immédiates pour assurer la sécurité physique et morale des agents et chauffeurs de la SNTRI et de toutes les compagnies de transport public.

Notons qu’une plainte a été déposée contre l’agresseur.

Y. N.