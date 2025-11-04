Gaza | Le Hamas serait prêt à céder le pouvoir à un «comité palestinien»

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à l’issue d’une rencontre avec des dirigeants d’organisations palestiniennes, samedi 1er novembre 2025, que «le Hamas est prêt à céder le pouvoir à Gaza à un comité palestinien».

«Lors de notre réunion, nous avons également abordé la question de la sécurité et de l’administration de Gaza. Le Hamas est prêt à en confier le pouvoir à un comité palestinien», a déclaré M. Fidan lors d’une conférence de presse diffusée par la télévision d’État TRT, à la suite d’une réunion sur Gaza, le 3 novembre, à Istanbul, regroupant la Turquie avec six pays musulmans (Jordanie, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Émirats arabes unis et Qatar).

Les sept pays musulmans ont insisté, eux aussi, sur une gouvernance par les seuls Palestiniens, refusant qu’un «nouveau système de tutelle» soit imposé au territoire palestinien, perspective notamment défendue par les Etats-Unis.

Le ministre turc, qui a rencontré les dirigeants du Hamas à Istanbul samedi, a déclaré qu’«Israël viole régulièrement le cessez-le-feu et empêche l’acheminement de l’aide humanitaire» à Gaza. «Nous sommes prêts à faire notre part» pour mettre en œuvre le plan de Charm El-Cheikh, a affirmé M. Fidan, ajoutant que «la communauté internationale devrait faire pression sur Israël» pour parvenir à une véritable trêve.

I. B.