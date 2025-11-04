Liverpool – Real Madrid en live streaming : le choc de la Ligue des Champions à ne pas manquer à Anfield

Ce mardi soir, Liverpool reçoit le Real Madrid à Anfield, dans le cadre de la 4ᵉ journée de Ligue des Champions 2025-2026, pour un duel à haute intensité entre deux géants européens. Malgré des absences sensibles côté Reds (Alisson, Frimpong, Isak) déjà confirmées par Arne Slot, Mohamed Salah et Darwin Núñez restent des menaces offensives majeures.

Dans le camp madrilène, l’absence probable de Rüdiger pour blessure musculaire offre une opportunité à des joueurs comme Eder Militao ou Dean Huijsen. Le retour à Anfield de Trent Alexander-Arnold, désormais sous les couleurs du Real, ajoute une saveur particulière au match. Le coup d’envoi est prévu à 21h CET, et tous les regards seront tournés vers ce Liverpool vs Real Madrid crucial pour la course à la qualification et la hiérarchie en Europe.

