Pour des villes plus vertes | Plantons plus d’arbres à El Menzah 9

En partenariat avec la Municipalité de la ville de Tunis, l’Association Zone Verte célèbre la Journée nationale de l’arbre ce dimanche 9 novembre 2025 à El Menzah 9.

Comme chaque année, l’Association Zone Verte célèbre cette Journée tel un moment fort pour réaffirmer son engagement envers la nature et le verdissement de nos villes.

Cette année, l’action de plantation est organisée en partenariat avec la Municipalité de la ville de Tunis, sous le slogan Plantons plus d’arbres.

« Nous donnons rendez-vous à tous les amoureux de la nature dans un nouveau jardin à El Menzah 9… un jardin qui renaîtra grâce à vous. Après plusieurs belles éditions à la Zone verte Menzah 6, sous la Municipalité de l’Ariana, nous adoptons cette fois un nouvel espace pour y semer, planter et rêver ensemble d’une ville plus verte et plus vivante », indiquent les organisateurs en appelant les citoyens apporter leur énergie, leurs sourires… et leur amour des arbres