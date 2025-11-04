Transtu | Agressé à l’arme blanche, Walid Khaskhoussi succombe à ses blessures

Walid Khaskhoussi, l »agent de la Société des transports de Tunis (Transtu) a succombé à ses blessures après son agression survenue alors qu’il était en service.

Ses collègues ont exprimé leur tristesse et leur douleur après ce drame, en rappelant que Walid Khaskhoussi a été victime d’un coup de couteau au cou, qui lui a été porté par un individu, qui l’avait intercepté à Bab Saadoun.

Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital avant de succomber à de lourdes blessures, dans l’après-midi de ce mardi 4 novembre 2025.

Notons qu’une enquête est ouverte et qu’un suspect suspect est aux arrêts.

Y. N.