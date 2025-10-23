Trafic de pièces archéologiques | Un étranger arrêté à l’aéroport d’Enfidha

Dans une opération conjointe visant à sauvegarder le patrimoine culturel national, les services de la Douane tunisienne, en coordination avec les services de sécurité de l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet, ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic d’une pièce archéologique majeure.

C’est ce qu’indique la Direction de la douane via un communiqué publié ce jeudi 23 octobre 2025, en précisant qu’une sculpture en pierre représentant une tête de lion a été saisie à l’aéroport d’Enfidha en possession d’un voyageur étranger, qui s’apprêtait à quitter le territoire national.

La pièce a été soumise à un examen par l’Institut national du patrimoine, qui a confirmé sa valeur historique et archéologique et un procès-verbal a été établi à cet effet.

Y. N.