Douane | Près de 3 kg d’or saisis au poste frontalier de Ras Jedir

Au poste frontalier de Ras Jedir, la douane tunisienne a déjoué une tentative de contrebande visant à faire sortir du territoire national une importante quantité d’or.

Selon un communiqué de la Direction générale de la douanes tunisienne, les agents du bureau frontalier de Ras Jedir ont intercepté, ce samedi 4 octobre 2025, un véhicule transportant illégalement un lingot d’or d’un poids de 2956 grammes.

La même source précise que le véhicule intercepté transportait deux individus qui s’apprêtaient à quitter le territoire tunisien, ajoutant qu’un procès-verbal a été établi et que le ministère public, a chargé les services de sécurité compétents de poursuivre l’enquête avec les deux suspects.

