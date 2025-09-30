Affaire Sonia Dahmani | Nouveau report

La chambre criminelle du tribunal de Tunis a décidé, ce mardi 30 septembre 2025, de reporter l’audience de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani.

Sonia Dahmani a comparu devant la chambre criminelle dans le cadre de l’affaire l’opposant à la Direction générale des prisons, liée à une déclaration médiatique de la chroniqueuse sur la situation dans les prisons tunisiennes.

La défense, qui a déposé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d’accusation de renvoyer l’affaire devant la juridiction criminelle, a demandé la radiation de l’affaire ou à défaut son report, en attendant la réponse sur le recours déposé.

A l’issue de l’audience, il a été décidé de reporter l’audience à une date ultérieure.

Y. N.