Chadha Hadj Mbarek | L’audience en appel fixée

L’audience en appel de la journaliste Chadha Hadj Mbarek a été fixée pour le 2 décembre 2025, annonce son frère ce mardi 11 novembre.

La jeune journalise qui est en détention, est poursuivie dans l’affaire Instalingo pour des chefs d’accusation lourds, qu’elle et sa défense réfutent catégoriquement.

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et les avocats ont d’ailleurs toujours insisté sur le caractère purement journalistique de son travail et dénoncé une instrumentalisation de la justice contre la liberté de la presse, d’autant qu’elle a été condamnée en première instance à une peine de cinq ans de prison.

Y. N.