Cardiologie | Les lauréats des Prix Ali Bousnina 2025

Les Prix Ali Bousnina de recherche en cardiologie et chirurgie cardiovasculaire 2025, initiés des Laboratoires Saiph, ont été décernés dans la soirée du 20 novembre 2025, à Tunis, par le Professeur Mustapha Ferjani, ministre de la Santé, en marge de la cérémonie d’ouverture du 45e Congrès national de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire.

Le 1er prix a été attribué à l’équipe du service de cardiologie de l’Hôpital de Menzel Bourguiba, pour son travail intitulé «Multifactorial cardioprotective effects OG Grape seed flour in post-ACS : a randomized controlled» (Effets cardioprotecteurs multifactoriels de la farine de pépins de raisin après un syndrome coronarien aigu).

Le 2e prix a été attribué l’équipe du service de cardiologie de l’Hôpital Hédi Chaker de Sfax, pour son travail intitulé : «Effectiveness on an impedance cardiography guided treatment strategy to improve blood pressure control» (Efficacité d’une stratégie thérapeutique guidée par la cardiographie d’impédance (ICG) pour améliorer le contrôle de la pression artérielle).

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence d’un grand nombre de cardiologues et chirurgiens cardiovasculaires tunisiens et étrangers et du Professeur Souad Bousnina épouse de feu Ali Bousnina.

Le Prix Ali Bousnina a été initié en 2006 par le ministère de la Santé, la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio vasculaire (STCCCV) et les Laboratoires pharmaceutiques Saiph, pour encourager la recherche nationale en matière de prévention et de prise en charge des pathologies cardiaques.

En 19 ans ce prix a permis d’enrichir la recherche médicale tunisienne de centaines d’études qui ont contribué à une meilleure prise en charge des pathologies cardiovasculaires, premières causes de mortalité en Tunisie.