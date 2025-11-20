Série de voitures brûlées à Tunis | Un suspect arrêté

L’enquête ouverte dans le cadre des voitures volontairement incendiées au quartier El Kabaria à Tunis, a permis d’identifier et d’arrêter le suspect.

Selon une source sécuritaire citée par Mosaïque FM, l’individu inconnu des services de police, a mis le feu à cinq voitures ainsi qu’à un point de vente de fruits et légumes au marché du quartier.

Après avoir identifié le suspect, les unités de sécurité de Jebel Jelloud ont effectué une descente et sont parvenues à l’arrêter alors qu’il s’apprêtait à incendier une autre voiture.

Il a été placé en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.