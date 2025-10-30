Don coréen à l’agriculture tunisienne de 13,5 millions US$

L’Agence coréenne de coopération internationale (Koika) entamera, en 2026, un projet de coopération sur le long terme, avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, axé sur l’amélioration de la productivité agricole et la résilience du secteur face aux changements climatiques à travers l’agriculture intelligente.

Le budget alloué à ce projet, qui s’étalera sur la période 2026-2031, s’élève à 13,5 millions dollars US sous forme de don.

Le changement climatique constitue un défi majeur pour la Tunisie, où la température moyenne a augmenté de 1,4°C au cours du siècle dernier et devrait croître de 1,6 à 2,7°C supplémentaires d’ici 2050. Ces changements ont touché directement l’agriculture par la baisse des rendements, la diminution des superficies cultivables et la pénurie d’eau due à la sécheresse et à la surexploitation des nappes.

Dans ce contexte, le bureau de la Koika en Tunisie a intégré l’agriculture adaptée aux changements climatiques comme un secteur clé dans sa stratégie d’intervention en Tunisie.

Durant la période 13 – 24 octobre, et suite à une étude préliminaire menée en janvier 2025, une étude approfondie a été réalisée pour finaliser les composantes du projet de coopération entre la Koika et le ministère de l’Agriculture tunisien visant à améliorer la productivité agricole face aux changements climatiques.

Le projet se concentrera sur le renforcement des capacités politiques et techniques en termes de productivité agricole et la vulgarisation des nouvelles technologies dans les pratiques de production. Pour cela, 3 fermes pilotes seront établies, exploitées et surveillées dans les régions de Mateur (Bizerte), El-Ala (Kairouan) et Takelssa (Nabeul). Le choix de ces trois sites a été fait en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et les responsables des fermes OTD dans ces 3 régions. Chaque site pilote couvrira des superficies entre 35 et 50 ha avec un accent sur les céréales et les oliviers en identifiant des solutions qui s’adaptent au contexte tunisien pour les besoins d’irrigation et d’amélioration des semences.

Ce projet introduira également des technologies d’irrigation intelligentes et des systèmes durables de surveillance des eaux souterraines afin d’optimiser l’utilisation de cette source et de renforcer la gestion de l’eau d’irrigation dans chaque ferme. Par ailleurs, des bâtiments administratifs et techniques polyvalents seront construits pour améliorer les opérations agricoles et favoriser les échanges avec les petits agriculteurs des environs.

Durant cette mission, plusieurs réunions ont été tenu avec plusieurs institutions tels que le ministère de l’Agriculture, l’Institut de recherche et d’enseignement supérieur agricoles (Iresa), l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (Avfa), l’Office des terres domaniales (OTD), l’Agence de coopération internationale italienne (AICS). Des visites de terrain pour les sites pilotes proposés pour ce projet ont également été effectuées.

A travers la mise en œuvre de ce projet, la Koika vise à obtenir des résultats concrets qui serviront de base à l’extension de la coopération dans le secteur agricole tunisien.

Rappelons que l’agence a financé des projets dans divers domaines tels que l’administration électronique, l’emploi des jeunes et des femmes, la bonne gouvernance, les programmes de bénévolat et les initiatives de formation et de bourses d’études.