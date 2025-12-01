Tunisie | Les lauréats des Prix Manager 2025

Le jury des Prix Manager 2025, composé de personnalités du monde économique, académique et médiatique, s’est réuni afin de délibérer sur les distinctions honorant les parcours les plus remarquables de l’année. Ces distinctions visent à valoriser le leadership, l’innovation, la responsabilité sociale et l’esprit d’entreprise qui contribuent au rayonnement économique et managérial de la Tunisie.

La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra prochainement à Tunis, en présence de représentants du monde des affaires, des institutions et des médias.

Conformément aux échanges entre membres du jury, la liste définitive des lauréats est arrêtée comme suit :

Prix Manager 2025 : Mehdi Mahjoub (DG Hyundai Tunisie) ;

Prix Femme Chef d’Entreprise : Neila Benzina (fondatrice Winbee, France);

Prix Aziz Miled : Lotfi Mechregui (DG Golden Carthage);

Prix Jeune Promoteur : Mohamed Ali Salmi (fondateur Kaco Motors).