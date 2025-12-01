Tunisie | Chayma Issa en grève de la faim

Chayma Issa, membre du Front du salut national (FSN) est entrée en grève de la faim, ce lundi 1er décembre 2025, depuis sa cellule en prison.

C’est ce qu’a annoncé son amie et avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, via un post publié sur sa page Facebook, sans donner plus de précisions, mais en soulignant que cette entrée de la grève de la faim de Chayma Issa coïncide avec la levée de la grève de la faim de Jawhar Ben Mbarek après 33 jours.

Rappelons que Chayma Issa a été arrêtée le 29 novembre 2025 à Tunis, où elle prenait part à une manifestation pour les libertés, et ce, en exécution de sa condamnation, la veille, par la Cour d’appel à 20 ans de prison dans l’affaire de «complot contre la sûreté de l’État».

Y. N.