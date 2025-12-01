JCC 2025 | Sélection officielle de la compétition des courts-métrages

La 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2025) a annoncé la sélection officielle de la compétition des courts-métrages.

La sélection compte trois films Tunisiens, deux de la Palestine, un de l’Algérie, deux Sénégal, entre autres pays :

« ELLE » Michèle Tyan – Liban

« Aasvoëls » Dian Weys – Afrique du Sud

« Breaking Out of Ali and Maher’s Base » Abanoub Youssef – Égypte

« Gardiennes de nuit » Nina Khada – Algérie

« A Última Colheita » Nuno Bonaventura Miranda – Cap-vert

« 32 B » Mohamed Taher – Égypte

« Rafet » Khadidiatou Sow – Sénégal

« Café? » Bamar Kane – Sénégal

« Coyotes » Said Zagha – Palestine

« Intersecting memory » Shayma Awawdeh – Palestine

« Une Mémoire en Ruine » Mathias Noussougnon – Togo

« Oranges Road » Sami Farah – Syrie

« She’s swimming » Liliane Rahal – Liban

« Sursis » Walid Tayaa – Tunisie

« Tomates maudites » Marwa Tiba – Tunisie

« Le fardeau des ailes » Rami Jarboui – Tunisie

Notons que les journées cinématographiques de Carthage se tiendront du 13 au 20 décembre 2025.