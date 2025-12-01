CULTURETunisie

JCC 2025 | Sélection officielle de la compétition des courts-métrages

La 36ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2025) a annoncé la sélection officielle de la compétition des courts-métrages.

La sélection compte trois films Tunisiens, deux de la Palestine, un de l’Algérie, deux Sénégal, entre autres pays :

  • « ELLE » Michèle Tyan – Liban
  • « Aasvoëls » Dian Weys – Afrique du Sud
  • « Breaking Out of Ali and Maher’s Base » Abanoub Youssef – Égypte
  • « Gardiennes de nuit » Nina Khada – Algérie
  • « A Última Colheita » Nuno Bonaventura Miranda – Cap-vert
  • « 32 B » Mohamed Taher – Égypte
  • « Rafet » Khadidiatou Sow – Sénégal
  • « Café? » Bamar Kane – Sénégal
  • « Coyotes » Said Zagha – Palestine
  • « Intersecting memory » Shayma Awawdeh – Palestine
  • « Une Mémoire en Ruine » Mathias Noussougnon – Togo
  • « Oranges Road » Sami Farah – Syrie
  • « She’s swimming » Liliane Rahal – Liban
  • « Sursis » Walid Tayaa – Tunisie
  • « Tomates maudites » Marwa Tiba – Tunisie
  • « Le fardeau des ailes » Rami Jarboui – Tunisie

Notons que les journées cinématographiques de Carthage se tiendront du 13 au 20 décembre 2025.

