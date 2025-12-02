Romantika | La 1ère croisière entre l’Algérie et la Tunisie

C’est un projet touristique ambitieux : une croisière reliant Alger et Tunis devra se tenir du 29 décembre 2025 au 5 janvier 2026 à bord d’un hôtel flottant cinq étoiles, le Romantika, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Selon Dzair Tube, cette initiative est portée par Algeria Universal Business Global, via son agence BAS Travel, en partenariat avec Digi Booking et l’opérateur maritime MMC Madar. Cette escapade maritime d’une semaine ambitionne de mêler tourisme, échanges culturels et célébrations de fin d’année avec des programmes pour toute la famille, animations pour les jeunes et activités sur mesure pour les enfants, «le tout dans le cadre scintillant de la Méditerranée, entre deux grandes capitales maghrébines», note Dzair Tube.

La docteure Moufida Amrani, entrepreneuse et instigatrice du projet, présente cette croisière comme le lancement officiel d’un vaste programme de voyages maritimes reliant l’Algérie à plusieurs villes tunisiennes. «Il s’agit du lancement officiel de notre programme de croisières entre l’Algérie et plusieurs ports tunisiens, une première visant à renforcer les échanges touristiques entre les deux pays», a-t-elle déclaré.

Le Romantika a déjà assuré des liaisons en mer Baltique vers Helsinki, Stockholm et Riga. Construit en Finlande en 2002, il fut le premier ferry commandé par Tallink Grupp et le premier construit spécifiquement pour une compagnie maritime estonienne.

