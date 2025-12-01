SNJT | Appel à un rassemblement de solidarité avec Chadha Hadj Mbarek

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a lancé un appel à un rassemblement de solidarité avec la journaliste Chadha Hadj Mbarek.
Cette manifestation est prévue pour demain, mardi 2 décembre 2025, à partir de 9h30 devant la Cour d’appel de Tunis, et coïncidera avec son procès en appel.
Le SNJT invite l’ensemble des journalistes ainsi que les défenseurs des libertés, à participer massivement à ce mouvement afin de demander la libération de Chadha Hadj Mbarek détenues depuis juillet 2023 er qui a été condamnée en première instance à cinq ans de prison dans le cadre de l’affaire Instalingo.
Tout en appelant à sa libération et à l’abandon des charge la visant, le Syndicat a rappelé que le travail de Chadha Hadj Mbarek au sein de ladite société de production était de nature journalistique et sans rapport avec les accusations portées contre elle.
Y. N.
