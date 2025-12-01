Les JTC 2025 consacrent la vitalité du théâtre tunisien

Les 26e Journées théâtrales de Carthage (JTC), qui ont pris fin samedi 29 novembre 2025, ont consacré le dynamisme retrouvé du théâtre tunisien avec une nouvelle génération de créateurs talentueux, qui n’ont rien à envier à leurs aînés.

En effet, la pièce tunisienne ‘‘Les Fugueuses’’ de Wafa Taboubi a remporté le Tanit d’Or du festival, ainsi que ceux du meilleur scénario (Wafa Taboubi) et de la meilleure interprétation féminine (Lobna Noomen), lors de la cérémonie de clôture tenue au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture. Le Tanit d’Argent a été attribué au metteur en scène irakien Sinan Al-Azzawi pour sa pièce ‘‘Le mur’’, tandis que ‘‘Jacaranda’’ mise en scène par le Tunisien Nizar Saidi a obtenu le Tanit de Bronze.

Avant leur succès aux JTC, ‘‘Les Fugueuses’’ et ‘‘Jacaranda’’ s’étaient distinguées à la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien, Saisons de la création (24 oct.–8 nov.), en remportant, respectivement, le prix du meilleur spectacle et celui de la meilleure scénographie, du meilleur texte et de la meilleure mise en scène.

Le jury officiel, présidé par le Tunisien Lassaad Ben Abdallah, réunissait également le Koweïtien Saade Aldaass, l’Algérien Malek Laakoun, le Congolais Abdon Fortunée, le Syrien Thameur Arbid et le Tunisien Imed El May.

I. B.