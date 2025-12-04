Plus de 420 kg de cannabis saisis | Un réseau international démantelé

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce jeudi 4 décembre 2025, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue.

Dans son communiqué, la DGGN a indiqué que l’opération a permis la saisie de plus de 420 kg de cannabis et l’arrestation de deux suspects, membres dudit réseau.

Les unités de la GN ont également saisi deux véhicules utilisés dans ce trafic pour le compte d’un réseau dont d’autres membres sont établis dans un pays européen.

L’enquête a par ailleurs permis l’identification de sept autres individus qui font désormais l’objet de mandats de recherche en Tunisie.

Y. N.