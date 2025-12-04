Rise Africa 50 distinguera les entrepreneurs leaders africains

Le président du Tunisia Africa Business Council (TABC), Anis Jaziri, a annoncé le lancement de Rise Africa 50, un classement qui mettra en lumière, annuellement, 50 jeunes leaders entrepreneuriaux, visionnaires et bâtissant l’Afrique de demain.

L’annonce a été faite le 3 décembre 2025 à Cotonou, au Bénin, lors de la cérémonie de clôture de la mission économique organisé par le TABC.

Rise Africa 50 sera organisé avec plusieurs organismes et institutions panafricaines : le Réseau des entrepreneurs visionnaires en Afrique (Revia); le Centre arabo-africain d’investissement et de développement en Algérie (CAAID); la Chambre de commerce et d’industrie Tunisie-Côte d’Ivoire (CCI-TCI); le Congo Africa Business Council (CABC) ; la Chambre de commerce Tunisie-Madagascar (CCTM); le Tunisia Nigeria Business Council (TNBC); et le Forum pour la croissance inclusive (Focia, Guinée Conakry).

Le but est d’identifier, valoriser et connecter les jeunes entrepreneurs africains les plus prometteurs. Et ce classement se veut bien plus qu’une reconnaissance : un véritable baromètre annuel du dynamisme, de l’innovation et de la capacité de transformation du continent, porté par sa jeunesse.

Tremplin vers la reconnaissance et les opportunités

Chaque année, Rise Africa 50 mettra à l’honneur 50 profils exceptionnels, un par pays d’Afrique, incarnant la diversité, le talent et la résilience de la jeunesse africaine.

Le classement offrira une photographie fidèle et inspirante des nouvelles dynamiques entrepreneuriales sur l’ensemble du continent, en mettant en lumière des parcours souvent peu visibles, mais à fort potentiel.

En rejoignant la communauté Rise Africa 50, les lauréats bénéficieront d’une visibilité panafricaine et internationale, d’un accès privilégié à des réseaux d’affaires et de financement, de mentorat et de partenariats, ainsi que d’un accompagnement stratégique via les initiatives du TABC et de ses partenaires.

Les prix seront décernés chaque année en marge de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita2026) qui se tiendra du 28 et 29 avril 2026 à Tunis.

Il s’agit de mettre en lumière les jeunes porteurs d’impact, leur offrir une visibilité stratégique, renforcer leur influence dans les écosystèmes économiques régionaux, et constituer une génération d’acteurs du changement à l’échelle africaine.

L’objectif final étant de constituer une communauté panafricaine de jeunes décideurs économiques, capables d’influencer durablement les trajectoires de développement du continent, à travers l’innovation, la durabilité et l’inclusion.

I. B.