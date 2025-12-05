JCC 2025 | Présence en force du cinéma tunisien

Les grandes lignes de son programme de la 36e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se tiendront du 13 au 20 décembre 2025, ont été dévoilées lors d’une conférence de presse tenue par son directeur, Tarek Ben Chaabane, jeudi 4 décembre au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture de Tunis. Fidèle à sa tradition, ce festival, qui se veut une vitrine d’un cinéma arabe et africain progressiste, laissera une bonne place au cinéma tunisien, actuellement en plein renouveau.

Dans les sections compétitives, la Tunisie sera représentée par les longs-métrages de fiction éalisés par trois femmes cinéastes : ‘‘Promis le Ciel’’ d’Erige Sehiri, ‘‘La Voix de Hind Rajab’’ de Kaouther Ben Hania et ‘‘Where the Wind Comes From’’ d’Amel Guellaty, qui ont déjà eu un excellent parcours dans les festivals internationaux.

Les documentaires tunisiens ‘‘Notre Semence’’ d’Anis Lassoued et ‘‘On The Hill’’ de Belhassen Handous seront également en compétition, aux côtés des courts-métrages ‘‘Sursis’’ de Walid Tayaa, ‘‘Tomates maudites’’ de Marwa Tiba et ‘‘Le fardeau des ailes’’ de Rami Jarboui.

A la compétition «Ciné Promesse», un espace dédié aux nouvelles voix du cinéma, la Tunisie participe avec ‘‘Jeu du Diable et des Anges’’ de Mohammed Amine Khemiri (Université Centrale), ‘‘Pierre-feuille-ciseaux’’ de Cherifa Benouda (Ecole supérieure de l’audiovisuel et du cinéma de Gammarth -Esac) et ‘‘Sous les ruines’’ de Nadhir Bouslama (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son – Ensmis).

Rappelons que les films sélectionnés dans les trois compétitions officielles sont au nombre de 42 issus de 19 pays arabes et africains, dont 9 films tunisiens.

Le cinéaste et producteur Lotfi Achour fera partie du jury officiel des longs-métrages de fiction. Sa compatriote Raja Amari fera partie, quant à elle, du jury des longs-métrages documentaires.

Une immersion sera également proposée dans l’œuvre du cinéaste tunisien Mahmoud Ben Mahmoud, ainsi que dans celle du producteur Abdelaziz Ben Mlouka, figure d’une génération mêlant exigence artistique et audace thématique.

Enfin, au chapitre des hommages figure le cinéaste et acteur Fadhel Jaziri (1948–2025).