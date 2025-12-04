Cinq prestigieuses distinctions internationales pour la Biat en 2025

La Biat a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 4 décembre 2025 à Tunis, l’obtention de cinq distinctions internationales majeures en 2025, émanant de références mondiales du secteur financier. «Ces reconnaissances confirment une nouvelle fois la solidité du modèle de la Biat, son leadership sur la scène nationale et régionale ainsi que son engagement constant en faveur de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et du service client », lit-on dans le communiqué.

«Meilleure Banque en Tunisie» par Euromoney Awards for Excellence 2025

Le magazine Euromoney a décerné à la Biat le titre de «Meilleure Banque en Tunisie» dans le cadre de son programme Euromoney Awards for Excellence 2025.

Cette distinction vient couronner les efforts continus de la banque en matière d’innovation financière, de qualité de service et de performance opérationnelle. Elle salue également l’engagement des équipes Biat, mobilisées au quotidien pour répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée et en constante évolution.

Déjà récompensée par Euromoney en 2019, 2023 et 2024, la Biat confirme ainsi son positionnement d’acteur bancaire incontournable en Tunisie.

«Meilleure banque sur le marché de change en Tunisie» par Global Finance

Pour la cinquième année consécutive, Global Finance a élu la Biat «Meilleure Banque sur le marché de change en Tunisie» dans le cadre des Gordon Platt Foreign Exchange Awards 2025.

Cette distinction met en avant la maîtrise de la Biat sur le marché de change, portée par des solutions innovantes, une expertise reconnue et un service client performant. Grâce à ces atouts, la banque rejoint le cercle restreint des institutions africaines les plus performantes sur ce segment stratégique.

Trois prix décernés par CFI en 2025

Le magazine britannique Capital Finance International (CFI) a attribué à la Biat trois distinctions majeures en 2025 : «Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie», «Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du nord» et «Contribution exceptionnelle au développement de la jeunesse en Tunisie».

Ces prix récompensent la solidité de la gouvernance de la Biat, son engagement en matière de transformation digitale ainsi que l’impact durable de ses actions sociétales, notamment à travers la Fondation Biat. La BIAT est distinguée par CFI pour la sixième année consécutive, preuve de la constance de sa performance et de sa vision durable.

Un groupe bancaire solide

Banque solide, la Biat réaffirme sa volonté d’offrir à ses clients un accompagnement de haut niveau, basé sur la confiance, la proximité et l’excellence. Ces reconnaissances internationales renforcent la détermination de la banque à poursuivre son développement et à contribuer activement à la dynamique économique et sociale du pays.

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la Biat constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la Biat compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2500 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la Biat a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation Biat pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

Communiqué.